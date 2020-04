Mercato - Chelsea : Olivier Giroud enfin fixé pour son avenir ?

Foot - Mercato - Chelsea

Olivier Giroud aurait paraphé un nouveau bail avec Chelsea jusqu’en 2021, avec une année supplémentaire en option, selon un journaliste italien.

Après deux semaines de pourparlers avec la direction de Chelsea, Olivier Giroud serait à deux doigts de prolonger. C’est en tout cas l’information de Nicolò Schira, journaliste italien, via son compte Twitter ce vendredi. Les deux parties auraient en effet conclu un accord pour une prolongation jusqu’en 2021, plus une saison supplémentaire en option.

#Chelsea have extended Olivier #Giroud contract until 2021 with a option for another year. They have reached an agreement after talks of two weeks ago. #transfers #CFC https://t.co/6kzHFH5hZW