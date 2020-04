Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Javier Tebas lâche une bombe sur Neymar !

Publié le 24 avril 2020 à 22h15 par J.-G.D. mis à jour le 24 avril 2020 à 22h16

Président de la Ligue espagnole, Javier Tebas explique que les hautes sphères du Barça ne discutent pas de l'éventuel retour de Neymar ou du renfort de Lautaro Martinez.

Ce n’est plus un secret : le FC Barcelone souhaiterait rapatrier Neymar. Après avoir tout tenté l'été dernier, les Catalans imagineraient encore un retour de la star du PSG. La presse ibérique assure en effet que Josep Maria Bartomeu, président du club, désirerait reformer son ancienne triplette d’attaque avec Neymar, Luis Suarez et Lionel Messi (MSN). Mais dans des déclarations rapportées par AS ce vendredi soir, Javier Tebas, président de la Ligue espagnole de football, explique que le Barça ne travaille pas en coulisses pour faire revenir le Brésilien, et il en serait de même concernant Lautaro Martinez (Inter Milan).

« Le Barça ne négocie pas la signature de Neymar »