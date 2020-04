Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait pris une décision forte pour Modric !

Publié le 24 avril 2020 à 10h30 par A.D.

En fin de contrat en juin 2021, Luka Modric pourrait quitter le Real Madrid cet été. Si le vice-champion du monde demandait à partir et qu'une bonne offre arrivait sur sa table, Zinedine Zidane serait prêt à répondre par la positive.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Luka Modric serait de plus en plus incertain. Depuis son ballon d'or en 2018, le milieu de terrain n'est plus que l'ombre de lui même. Décevant sur le terrain, Modric a même perdu sa place aux yeux de Zinedine Zinedine, se retrouvant régulièrement sur le banc de touche. De quoi avoir possiblement un impact sur son avenir au sein de la Casa Blanca. En fin de contrat à l'issue de la saison 2020-2021, l'international croate, qui va sur ses 35 ans, pourrait ainsi faire ses valises et quitter le Real Madrid lors du prochain mercato estival.

Zidane prêt à faire une fleur à Luka Modric ?