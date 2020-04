Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Beckham ne lâcherait pas Luka Modric !

Publié le 23 avril 2020 à 0h30 par D.M.

Alors que l’Inter Miami aurait coché le nom de James Rodriguez, David Beckham n’aurait pas délaissé la piste menant à Luka Modric.

David Beckham pourrait piocher au Real Madrid pour renforcer sa franchise. Goal annonce ce mercredi que le propriétaire de l’Inter Miami aurait entamé des discussions avec le Real Madrid pour évoquer un possible transfert de James Rodriguez. Aucune offre n’aurait été émise pour l'instant, mais David Beckham voudrait recruter un gros nom afin de faire franchir un cap à l’Inter Miami qui a disputé son premier match en mars dernier. Mais le milieu colombien ne serait pas le seul joueur du Real Madrid à figurer sur les tablettes du club de MLS. ABC annonçait en mars dernier que la franchise américaine aurait proposé un contrat alléchant à Luka Modric.

L’Inter Miami pense toujours à Modric