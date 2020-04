Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste claire creusée par le clan Coutinho ?

Publié le 22 avril 2020 à 23h00 par A.C.

Kia Joorabchian, agent de Philippe Coutinho, serait actuellement en train de travailler pour trouver un club au joueur du FC Barcelone.

Prêté au Bayern Munich l’été dernier, Philippe Coutinho ne devrait pas faire long feu. La presse allemande assure depuis plusieurs semaines déjà, que les Bavarois n’ont aucune intention de lever l’option d’achat de 120M€, présente dans le contrat du joueur. Le FC Barcelone ne compte pourtant plus sur lui et cherche désespérément à le vendre celui qui reste le plus gros transfert de l’histoire du club, avec ses 160M€.

L’agent de Coutinho négocierait exclusivement avec Chelsea