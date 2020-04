Foot - Barcelone

Barcelone : David Beckham tranche entre Messi et Cristiano Ronaldo !

Publié le 18 avril 2020 à 20h05 par La rédaction

David Beckham a pris part à l’éternel débat entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. L’ancien joueur du Real Madrid a cependant placé le capitaine du FC Barcelone au-dessus du Portugais.