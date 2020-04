Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ces révélations sur les intentions de Lionel Messi !

Publié le 12 avril 2020 à 0h30 par Th.B.

Lassé de témoigner des polémiques au FC Barcelone, Lionel Messi ne cesse de prendre la parole sur les réseaux sociaux et la raison serait très simple. Explications.

Lionel Messi fait constamment parler de lui ces derniers mois. Que ce soit par rapport à son avenir, ou à propos de sorties de ses dirigeants ou de rumeurs dans la presse concernant sa toute-puissance en interne, le capitaine du FC Barcelone fait une mise au point à chacune de ses apparitions en interview ou encore sur sa page officielle Instagram . Les derniers exemples en date remontent à seulement quelques jours avec le communiqué de Messi sur la baisse de salaire des joueurs blaugrana avec au passage un petit tacle à la direction du club catalan ou encore sa mise au point par rapport aux Fake News l’envoyant à l’Inter. L’omniprésence de Lionel Messi ces derniers temps serait motivée par un point précis.

Messi en aurait marre de la gestion du club !