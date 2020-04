Foot - Barcelone

Barcelone : Frenkie De Jong révèle sa plus grande surprise au Barça !

Publié le 6 avril 2020 à 19h55 par La rédaction

Arrivé l’été dernier, Frenkie de Jong a pu témoigner de la progression fulgurante d’Ansu Fati. Le Néerlandais a avoué ne pas connaître la pépite du FC Barcelone avant qu’elle ne s’entraîne avec l’équipe première.