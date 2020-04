Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Quand Griezmann évoque un sujet sensible du moment…

Publié le 2 avril 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que Karim Benzema a récemment fait une sortie très remarquée sur la comparaison avec Olivier Giroud, Antoine Griezmann a refusé de prendre partie dans ce dossier.

« Vous savez quoi, je vais répondre à tout le monde, ça va être vite fait les mecs. On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Moi, je sais que je suis la F1. Il a sa carrière, il fait ce qu'il veut, met les buts qu'il veut », a récemment lâché Karim Benzema dans un live sur les réseaux sociaux au sujet d’Olivier Giroud. Une punchline qui a rapidement fait couler beaucoup d’encre, et n’a pas manqué de faire réagir certains joueurs.

Griezmann défend Giroud