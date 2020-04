Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La date du départ de Mbappé au Real Madrid serait connue !

Publié le 23 avril 2020 à 23h15 par B.C.

Au sein du PSG, on assure que Kylian Mbappé ne partira pas au cours du prochain mercato. Cependant, il risque d'en être autrement en 2021. Explications.

Malgré l'intérêt du Real Madrid pour Kylian Mbappé, le PSG serait assez confiant au sujet de l'avenir de son numéro 7 comme l'explique L'Équipe ce jeudi soir. En effet, au sein du club parisien, on assure que le Français « ne partira pas » cet été. Mais les Merengue n'oublient pas pour autant Kylian Mbappé. En effet, Florentino Pérez et Zinedine Zidane rêvent du natif de Bondy, et les deux hommes pourraient enfin le récupérer en 2021.

L'arrivée de Mbappé au Real Madrid programmée pour 2021 ?