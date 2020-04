Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La mise au point de cette pépite de Puel sur son avenir !

Publié le 23 avril 2020 à 22h30 par J.-G.D.

Récemment prolongé par l’ASSE, Wesley Fofana, formé dans le Forez, ne cache pas son bien-être chez les Verts.

Comme vous l’indique Le 10 Sport en exclusivité, l’ASSE va sonder le marché des transferts afin de trouver preneur concernant Wesley Fofana. Le jeune défenseur central stéphanois pourrait ainsi suivre les pas de William Saliba, vendu l’été dernier à Arsenal, puis prêté aux Verts dans la foulée. Les Stéphanois ont les mains liés concernant l'avenir de leur pépite, toujours selon nos informations, alors que le Milan AC se penche sérieusement sur le profil de Fofana. Ce dernier en profite d'ailleurs pour revenir sur sa récente prolongation (2024), tout en évoquant son avenir à l'ASSE.

«Je me sens bien ici»