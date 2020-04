Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - ASSE : Vers un transfert sec pour Fofana ?

Publié le 23 avril 2020 à 12h30 par Alexis Bernard

Après avoir prolongé avec l’ASSE, Wesley Fofana reste un joueur candidat à un transfert cet été. Et les Stéphanois ne pourront pas faire grand-chose pour le retenir.

La prolongation de Wesley Fofana à l’ASSE est une excellente nouvelle pour les Verts. Comme le10sport.com l’a révélé, Claude Puel avait placé ce dossier parmi les priorités du club et les dirigeants ont tout mis en œuvre, à la demande du coach forézien, pour lui proposer des conditions optimales. Désormais lié jusqu’en juin 2024, le joueur formé à l’ASSE n’en reste pas moins un candidat à un départ l’été prochain. En effet, nombreux sont les clubs à vouloir le récupérer.

L’ASSE ne pourra pas fixer ses conditions

A l’image de William Saliba il y a un an, Wesley Fofana est dans le viseur de nombreux clubs. Comme nous l’avons confirmé ce mercredi, le Milan AC s’intéresse près à lui. Les Milanais sont même les plus chauds pour le récupérer cet été. Mais il faudra également compter sur Leipzig et une flopée de clubs anglais (pratiquement toute la Premier League, hors les grosses écuries du Big 6). En revanche, l’ASSE n’a aucune garantie sur le possible avenir de Fofana, et notamment la possibilité d’organiser le même plan que pour Saliba, à savoir un gros transfert et un prêt dans la foulée pour pouvoir le conserver un an.



En effet, la situation économique de l’ASSE n’est pas celle de l’été 2019. Et même si elle n’était pas réjouissante il y a un an, les Verts ont eu la possibilité de négocier avec Arsenal ce transfert + prêt de William Saliba. Cette fois, pour Wesley Fofana, Saint-Etienne n’aura pas vraiment le choix et ne pourra pas se permettre d’imposer ses conditions. La situation économique des Verts est telle que la vente de Fofana, dans le cadre d’un transfert sec, peut permettre d’apporter des solutions au club et de voir l’avenir avec plus de sérénité. Donc si une offre ferme se présente, il sera difficile, pour ne pas dire impossible, de la refuser.