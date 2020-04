Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - ASSE : Nice débarque pour une piste des Verts !

Publié le 23 avril 2020 à 8h45 par Alexis Bernard

Sur la piste de Jordan Lotomba, le défenseur des Young Boys de Berne, l’ASSE pourrait être doublée par l’OGC Nice, positionné sur le dossier.

Dans le vivier de talents qui compose l’effectif des Young Boys de Berne, on retrouve un défenseur très prometteur en la personne de Jordan Lotomba. Depuis deux ans, ce latéral de 21 ans est régulièrement suivi par plusieurs clubs de Ligue 1. Comme nous l’avons révélé, l’ASSE s’intéresse tout particulièrement à lui mais les Verts n’ont jamais trouvé la bonne formule pour convaincre le club suisse. Bordeaux et l’OM ont également un œil sur lui, même si les Phocéens ont lâché le dossier ces derniers mois.

Nice se renseigne sur Lotomba

Selon nos informations, c’est au tour de l’OGC Nice de s’intéresser à Jordan Lotomba. Les Aiglons viennent de prendre des renseignements sur la situation du joueur dans la perspective d’un transfert pour le prochain mercato. La possible vente de Youcef Atal l’été prochain incite les Niçois à organiser la succession de l’international turc. Pas d’offre concrète pour le moment mais les intentions azuréennes sont là. D'autant plus qu'il ne s'agit pas d'un nouveau dossier pour les dirigeants de l'OGC Nice, séduits par sa polyvalence (s'il préfère jouer à droite, il peut parfaitement jouer à gauche) et ses qualités offensives. Le joueur était déjà suivi de près en 2017 lorsque Lucien Favre était sur le banc.



A 21 ans, Jordan Lotomba fait partie de la nouvelle génération du football suisse et semble promis à un transfert cet été. Les Young Boys de Berne sont à l’écoute depuis un an pour leur défenseur et espèrent une offre supérieure à 5 millions d’euros. Une piste qui entre clairement dans le budget niçois pour le prochain mercato. De son côté, l’ASSE ne semble pas en mesure de se positionner à court terme. Les finances du club sont dans un état compliqué et les dirigeants pensent d’abord à vendre avant de pouvoir imaginer recruter. Clairement, si Nice dégaine, Saint-Etienne ne pourra rien faire.