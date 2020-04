Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé destiné au Real Madrid après l’Euro ?

Publié le 23 avril 2020 à 6h45 par Th.B.

Dans les petits papiers du Real Madrid depuis de longues années désormais, Kylian Mbappé serait susceptible de quitter le PSG pour rejoindre la Casa Blanca une fois que l’Euro 2021 aura trouvé son épilogue. Explications.

Et si le PSG devait le fait de conserver Kylian Mbappé cet été à la crise économique liée au Coronavirus ? Ces derniers jours, Soccer Link dévoilait que le Real Madrid aurait préparé une offensive à enclencher auprès du PSG pour le transfert de sa pépite, s’étant déjà mis d’accord sur les bases d’un contrat avec le champion du monde tricolore. Cependant, à cause de la réalité économique actuelle, le Real Madrid aurait été contraint de revoir ses plans. Yvan Le Mée a révélé qu’une telle éventualité aurait pu avoir lieu cet été sans le Covid-19, cependant, pour l’agent de joueur, le départ de Mbappé pour le Real Madrid devrait se réaliser pour l’été 2021 après l’Euro.

« Mbappé, dans un contexte normal, aurait pu penser qu'il allait signer pour Madrid cet été, mais… »