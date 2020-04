Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un destin à la Saliba ? La réponse de ce crack de l’ASSE !

Publié le 22 avril 2020 à 15h30 par La rédaction

Alors qu’il vient de signer son nouveau contrat avec l’ASSE, le jeune défenseur central stéphanois Wesley Fofana (19 ans) a évoqué la possibilité d’une trajectoire de carrière similaire à celle de son coéquipier William Saliba, aujourd’hui prêté par Arsenal.

Ce mardi, l’ASSE annonçait une grande nouvelle : la nouvelle jeune pépite issue du centre de formation, Wesley Fofana, a prolongé avec les Verts jusqu’en 2024. Une nouvelle qui n’était pas sans conséquences, ce dernier étant courtisé par de nombreux clubs européens sur le marché des transferts. Pourtant, rien ne semble indiquer que cette prolongation de contrat puisse mener à une collaboration sur le très long terme entre le jeune défenseur central et l’ASSE.

Un nouveau coup à la Saliba ?