Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gros danger pour Zidane avec cette pépite espagnole !

Publié le 22 avril 2020 à 15h00 par D.M.

Sur les tablettes du Real Madrid, Ferran Torres serait également observé par la Juventus. Le FC Valence, qui ne voudrait pas le vendre, pourrait accepter de s’en séparer afin de récupérer des liquidités.

L’Europe s’arrache Ferran Torres. L’ailier droit du FC Valence (20 ans) serait courtisé par de nombreux clubs européens à l’instar du Real Madrid, de Liverpool, de Manchester City ou encore du Borussia Dortmund. Le FC Valence chercherait à prolonger son contrat qui s’achève en juin 2021, mais le joueur voudrait changer d’air à l’occasion du prochain mercato. Cela tombe bien puisque Ferran Torres ne manquerait pas de courtisans et un nouveau club semble s’être ajouté à cette longue liste de prétendants.

La Juventus prête à contrecarrer les plans du Real Madrid