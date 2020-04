Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça ne lâcherait rien pour Victor Osimhen !

Publié le 24 avril 2020 à 10h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone s’active pour recruter l’attaquant international argentin de l’Inter Milan Lautaro Martinez, il disposerait déjà de plusieurs idées pour lui trouver un plan B en cas d’échec de ce dossier. Une piste de secours qui pourrait alors mener le Barça tout droit vers Osimhen…

Dernièrement, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Chelsea avait pris contact avec le LOSC pour se renseigner concernant Gabriel et Victor Osimhen… Mais les Blues ne seraient pas les seuls dans le dossier. En effet, depuis son arrivée au LOSC en début de saison en provenance de Charleroi, l’attaquant international nigérian crève l’écran et réalise une très belle saison en Ligue 1. Le Real Madrid et Manchester United étaient également annoncés comme prétendants à sa signature pour l’été prochain, mais il semblerait que le FC Barcelone soit toujours dans la course alors qu'un intérêt avait déjà filtré il y a quelques mois.

Osimhen au Barça en plan B de Lautaro ?