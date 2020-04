Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Maxwell revient sur son transfert au PSG

Publié le 24 avril 2020 à 9h05 par T.M.

Aujourd’hui ambassadeur du PSG, Maxwell avait rejoint le club de la capitale en 2012 en provenance du FC Barcelone. Un choix sur lequel est revenu le Brésilien.