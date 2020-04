Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Des tensions en interne entre Thauvin et Eyraud ?

Publié le 24 avril 2020 à 17h15 par T.M.

Alors que la prolongation de Florian Thauvin fait énormément parler à l’OM, ce sujet aurait été à l’origine de certaines tensions avec la direction phocéenne. Explications.

Le mercato estival approche, malgré les doutes qui l’entourent à cause du coronavirus, et les questions autour de Florian Thauvin se multiplient. En effet, le joueur de l’OM n’a plus qu’un an de contrat. Sera-t-il vendu pour récupérer des liquidités ? Sera-t-il prolongé ? Partira-t-il librement en 2021 ? Toutes les hypothèses seraient envisageables, mais comme Le 10 Sport vous l’a révélé, la priorité de la direction de l’OM est de prolonger le contrat de Thauvin. Une envie dont le champion du monde ne semble pas se rendre compte et qui aurait à l’origine de tensions entre le Marseillais et Jacques-Henri Eyraud.

« Pas le grand amour entre les dirigeants et Thauvin »