Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin proche de prolonger à l’OM ? La réponse !

Publié le 24 avril 2020 à 11h45 par T.M.

La situation contractuelle de Florian Thauvin à l’OM est actuellement au centre des attentions. Toutefois, une prolongation ne semble pas être encore d’actualité.

Florian Thauvin sera-t-il encore à l’OM la saison prochaine ? La question a le mérite d’être posée, surtout car le Français n’a plus qu’un an de contrat. Il pourrait donc être vendu cet été pour récupérer quelques millions d’euros ou bien être prolongé. D’ailleurs, selon les dernières révélations du 10 Sport, faire signer un nouveau contrat à Thauvin est la grande priorité de la direction phocéenne. Reste maintenant à s’asseoir et discuter des détails de ce futur contrat. Problème, l’OM n’aurait pas encore fait les premières démarches en ce sens.

« Aucune discussion en ce sens »