Mercato - OM : L’avenir de Thauvin réglé... pour moins de 20M€ ?

Publié le 25 avril 2020 à 14h00 par A.C.

Il y a un club de Serie A qui semble particulièrement déterminé pour Florian Thauvin, sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2021.

Après l’échec anglais, Florian Thauvin pourrait retenter une nouvelle fois le pari de l’étranger. Cette fois ci, en Italie. Plusieurs clubs de Serie A lorgnent en effet le jouer de l’Olympique de Marseille, dont le contrat se termine en 2021. C'est le cas de l’AS Roma qui, à en croire La Gazzetta dello Sport , serait prête à offrir le champion du monde français à Paulo Fonseca. Selon nos informations, la prolongation de Thauvin est actuellement la priorité des dirigeants de l’OM, qui souhaitent en faire un cadre de l’équipe pour la saison prochaine.

Thauvin vendu moins cher que prévu ?