Mercato - PSG : Giroud complique sérieusement les plans de Leonardo !

Publié le 25 avril 2020 à 21h45 par A.C.

Olivier Giroud, attaquant de Chelsea, ne devrait pas rendre service à Leonardo et au Paris Saint-Germain.

La crise sanitaire actuelle a eu un gros impact sur le mercato, ainsi que sur l’avenir de certains joueurs. C’est le cas de Dries Mertens, en fin de contrat et courtisé par Leonardo, qui aimerait l’attirer au Paris Saint-Germain. Selon nos informations, le Belge a décidé de poursuivre l’aventure au Napoli, mais en Italie, on assure que tout serait à l’arrêt depuis plusieurs semaines. Ainsi, Chelsea, l’AS Roma ou encore l’Inter auraient décidé de profiter de la situation et de concurrencer le PSG, pour Mertens.

Giroud perdu, l’Inter mise tout sur Mertens