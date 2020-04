Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel joueur de Ligue 1 doit être la priorité de Leonardo ?

Publié le 25 avril 2020 à 8h00 par La rédaction

En vue du prochain mercato estival, plusieurs joueurs de Ligue 1 susciteraient l'intérêt de Leonardo. Mais selon vous, sur lequel doit absolument se positionner le PSG ?

Le 10 Sport vous en avait parlé dès le mois de janvier, et cela se confirme avec les dernières informations de RMC . Formé à l'OL, Houssem Aouar plait au PSG. Le club de la capitale souhaite se renforcer dans l'entrejeu et vise notamment le joueur de l'Olympique Lyonnais. Cependant, Leonardo n'est pas le seul sous le charme d'Aouar puisque Manchester City et la Juventus sont également à l'affût. Ce qui pourrait contrarier les affaires du PSG, mais la direction parisienne ciblerait d'autres joueurs à ce poste en Ligue 1.

Camavinga, Atal, Ben Yedder... Quelle priorité pour le PSG ?