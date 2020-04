Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani pourrait prendre une décision tonitruante pour son avenir !

Publié le 25 avril 2020 à 19h45 par J.-G.D.

Promis à un départ depuis quelques semaines, Edinson Cavani n’écarterait pas la possibilité de rester au PSG pour une ou deux années de plus.

Les interrogations sur son futur restent toujours sans réponse. Sous contrat avec le PSG pour encore quelques semaines, Edinson Cavani se dirigerait tout droit vers un départ du club de la capitale. Quelques clubs s’intéresseraient de près au profil de l’international uruguayen, dont Newcastle. Mais Cavani exclurait une éventuelle arrivée au sein de la formation de Premier League selon un journaliste de Bleacher Report . Et si la star parisienne restait finalement à Paris ? Cette éventualité aurait pris de l'ampleur ces derniers jours...

Cavani finalement parti pour rester ?