Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marquinhos victime collatérale de l’arrivée de Koulibaly ?

Publié le 25 avril 2020 à 19h15 par La rédaction

Alors que le PSG penserait toujours à Kalidou Koulibaly, sa place à Naples pourrait bien être comblée par... Marquinhos.

Une arrivée qui amène un départ ? Comme révélé par le10sport.com , le PSG a proposé un nouveau contrat à Thiago Silva, son bail actuel prenant fin à la fin de saison. Pourtant, Leonardo courtise toujours des défenseurs pour le prochain mercato, et Kalidou Kaoulibaly, actuellement au Napoli, fait partie des joueurs dans la short-list du PSG pour renforcer le secteur défensif. Et cela pourrait bien forcer le Napoli à tenter de recruter un défenseur. Et pourquoi pas aller se servir dans l’effectif parisien ?

Koulibaly in, Marquinhos out ?