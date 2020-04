Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un deal colossal proposé à Leonardo pour Mauro Icardi ?

Publié le 25 avril 2020 à 17h45 par A.D.

La Juventus serait prête à tout pour convaincre le PSG de lui vendre Mauro Icardi. Pour baisser le prix de 100M€ du buteur argentin, La Vieille Dame serait visiblement prête à tout.

La Juventus serait prête à faire tous les sacrifices pour Mauro Icardi. Prêté par l'Inter l'été dernier, le buteur argentin pourrait être transféré au PSG à la fin de la saison. Pour conserver Mauro Icardi, Leonardo aurait deux cases à remplir : obtenir l'aval du joueur et payer l'option d'achat de 70M€ négociée avec l'Inter. Mais le natif de Rosario a d’autres options pour son avenir. Alors qu'elle souhaiterait s'attacher les services de Mauro Icardi, la Juventus préférerait passer par le PSG et pas avoir affaire à son rival milanais. Et pour convaincre Leonardo de lui vendre son numéro 18, La Vieille Dame aurait de sérieux arguments à faire valoir.

Quatre Bianconeri dans la balance pour Mauro Icardi ?