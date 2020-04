Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un concurrent XXL pour cette pépite de Zidane ?

Publié le 25 avril 2020 à 12h15 par A.D.

Le PSG serait déjà en concurrence avec le Borussia Dortmund pour le recrutement d'Achraf Hakimi. Maus voilà que la Juventus serait prête à se mêler à la lutte pour le latéral du Real Madrid.

Maurizio Sarri pourrait perturber les plans de Leonardo pour Achraf Hakimi. Prêté au Borussia Dortmund jusqu'à la fin de la saison, le latéral du Real Madrid réalise des prouesses en Bundesliga. A tel point qu'il aurait tapé dans l'oeil de Leonardo. Toutefois, le directeur sportif du PSG devrait se frotter au Borussia Dortmund, qui voudrait conserver Achraf Hakimi, sur ce dossier. Alors que Zinedine Zidane n'a pas encore tranché pour l'avenir de sa pépite, comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, un autre cador européen serait entré dans la course.

La Juventus également dans le coup pour Hakimi ?