Mercato - PSG : Le dossier Jadon Sancho ne serait pas encore bouclé !

Publié le 25 avril 2020 à 7h15 par Th.B.

Bien que tout porterait à croire que Jadon Sancho s’engagera en faveur de Manchester United plutôt qu’au PSG, Chelsea ne lâcherait pas l’affaire pour la pépite du Borussia Dortmund.

À la mi-mars, ESPN révélait que Leonardo voudrait tenter un coup pour Jadon Sancho afin de préparer les potentiels départs de Neymar et de Kylian Mbappé pour le FC Barcelone et le Real Madrid. Cependant, ce serait plutôt du coté de Manchester United que l’international anglais devrait déposer ses valises cet été et ainsi quitter le Borussia Dortmund. Néanmoins, les Red Devils devraient venir à bout de Chelsea et de sa volonté d’investir sur le marché estival.

Chelsea toujours dans le coup pour Jadon Sancho ?