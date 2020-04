Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça prêt à piocher… au LOSC ?

Publié le 25 avril 2020 à 6h00 par Th.B.

Déterminée à dénicher un successeur à Luis Suarez sur le marché des transferts, la direction du FC Barcelone se pencherait sur la situation de Victor Osimhen contractuellement lié au LOSC. Mais le Barça ne serait pas en position favorable sur ce dossier.

De quoi sera fait l’avenir de Victor Osimhen ? Avec ses 13 buts en Ligue 1 et ses 2 réalisations en Ligue des champions cette saison, le jeune attaquant du LOSC a fait tourner bien des têtes en marge du mercato estival alors qu’il n’a déposé ses valises dans le nord de la France que l’été dernier. Comme le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 22 avril, Chelsea a approché le LOSC pour avancer ses pions dans les dossiers Gabriel et Victor Osimhen. Les Blues veulent investir à l’intersaison et le profil d’Osimhen plaît à la direction du club londonien qui réclamerait une somme plus élevée que les 80M€ du transfert de Nicolas Pépé pour Arsenal l’été dernier.

Barcelone penserait à Osimhen, mais…