Mercato - PSG : Leonardo tente un joli coup à 30M€ !

Publié le 25 avril 2020 à 3h15 par A.M.

En quête d'un renfort d'envergure dans l'entrejeu, Leonardo aurait coché le nom de Lorenzo Pellegrini. L'international italien disposerait même d'une option d'achat estimée à 30M€.

Malgré le confinement, Leonardo ne chôme pas en coulisses. En effet, le directeur sportif du Paris Saint-Germain prépare la saison prochaine et travaille notamment sur les contours du nouvel effectif parisien. Comme révélé par RMC Sport , l'arrivée d'un milieu de terrain fait notamment partie des priorités du PSG. Dans cette optique, Le 10 Sport a été en mesure de vous dévoiler en exclusivité le nom de deux pistes dans l'entrejeu, à savoir Timéoué Bakayoko (Chelsea, prêté à Monaco) et Ismaël Bennacer (Milan AC). Toujours selon nos informations, Leonardo s'active également pour Miralem Pjanic. Des discussions ont eu lieu avec Fali Ramadani, l'agent du milieu de terrain de la Juventus. Mais ce n'est pas tout.

Le PSG s'intéresse à Lorenzo Pellegrini