Mercato - Real Madrid : Ça chaufferait dans le dossier Aubameyang !

Publié le 25 avril 2020 à 7h00 par Th.B.

Alors que son contrat expirera à l’été 2021, Pierre-Emerick Aubameyang serait loin d’être en passe de prolonger son engagement avec Arsenal. De quoi donner espoir à Chelsea qui devrait cependant se montrer plus convaincant que le Real Madrid et surtout l’Inter.

18 mois et puis s’en va ? Arrivé à l’hiver 2018 en provenance du Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang s’est immédiatement acclimaté à Londres et au style de jeu d’Arsenal. À ce jour, le Gabonais a inscrit 61 buts avec la tunique des Gunners et a d’ailleurs été le plus rapide à atteindre la barre des 50 réalisations depuis Ian Wright, en l’espace de 78 matchs. Plus rapide que les Thierry Henry, Dennis Bergkamp ou encore Robin Van Persie, des grands noms du club londonien. Cependant, malgré ses réalisations, Arsenal n’est jamais parvenu à retrouver la Ligue des champions et le projet des Gunners pousse le principal intéressé à se poser des questions pour une éventuelle prolongation ou non, comme le 10 Sport vous le révélait fin février. Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec Arsenal, Aubameyang pourrait rejoindre un autre club cet été, et les prétendants sont légion.

Pas d’avancées dans sa prolongation de contrat à Arsenal…