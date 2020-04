Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour Aubameyang, Zidane s’en va en guerre !

Publié le 24 avril 2020 à 22h30 par Th.B.

Comme le 10 Sport vous l’a annoncé en exclusivité ce vendredi, l’Inter est très bien placée pour accueillir Pierre-Emerick Aubameyang cet été bien que le Real Madrid suit l’évolution de sa situation contractuelle à Arsenal. Chelsea en ferait de même.

Cet été, Pierre-Emerick Aubameyang sera à une année de l’expiration de son contrat avec Arsenal et ne semble toujours pas être sur le point de prolonger son bail avec les Gunners , comme le 10 Sport vous le révélait fin février. De quoi laisser la porte ouverte à son départ alors que le Real Madrid surveille ce dossier de près, toujours selon nos informations. Ce vendredi, le 10 Sport a fait un point dans le dossier Aubameyang en vous dévoilant le pressing de l’Inter très ouverte à sa venue alors que le buteur d’Arsenal discute avec certains joueurs du club nerazzurro. La direction milanaise aurait de fortes chances de s’attacher ses services, à condition de pouvoir s’aligner sur son salaire qui s'élève à 225 000€ par semaine d’après ESPN . Le média britannique explique en outre qu’une grosse formation de Premier League voudrait tenter sa chance pour Aubameyang.

Chelsea serait très sérieux pour Aubameyang