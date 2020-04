Foot - Mercato - Real Madrid

EXCLU - Mercato - Real Madrid : Aubameyang promis à l’Inter Milan ?

Comme révélé par le10sport.com, Pierre-Emerick Aubameyang est sur le départ à Arsenal et l’Inter Milan est aujourd’hui une destination qui se détache.

Le contrat de Pierre-Emerick Aubameyang se termine en juin 2021, dans une petite année maintenant. Et comme le10sport.com l’a révélé, le dossier « prolongation » est en stand-by depuis un petit moment. Tout simplement parce que dans l’esprit de l’attaquant gabonais, il y a clairement la possibilité d’un départ cet été. Les perspectives de voir Arsenal disputer la Ligue des Champions la saison prochaine sont plus que réduites (les Gunners sont actuellement 9e du championnat avant la possible reprise post-coronavirus) donc le joueur regarde naturellement ailleurs. Et si la piste Real Madrid est bien réelle, le nom de Pierre-Emerick Aubameyang faisant partie de la short-list de Zidane en attaque, celle menant à l’Inter Milan commence sérieusement à prendre de l’ampleur.

Conte le veut, Aubameyang séduit

Selon nos informations, l’Inter Milan exerce un forcing en coulisse pour la venue de Pierre-Emerick Aubameyang. Sous l’impulsion d’un Antonio Conte convaincu de son potentiel, le retour du Gabonais en Serie A se précise de jour en jour. D’autant plus que le joueur est séduit par l’idée d’un retour à Milan, même si c’est dans le camp d’en face (il a été formé au Milan AC). D’après nos sources, le Gunner échangerait même déjà avec des joueurs de l’effectif nerazzurri…



Mais il subsiste un problème autour de la venue d’Aubameyang à l’Inter Milan : son salaire. Pour l’heure, le club italien n’est pas en mesure de s’aligner sur les prétentions financières du joueur et c’est à ce jour le principal frein à son arrivée. Un obstacle qui n’est bien évidemment pas insurmontable et que toutes les parties tentent de surmonter dans les prochaines semaines pour envisager la finalisation d’une opération. De son côté, Arsenal prépare déjà sa succession avec plusieurs profils offensifs dans le viseur. Les chances de voir Aubameyang avec les Gunners la saison prochaine sont plus que minces.