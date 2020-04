Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane contraint d’abandonner pour Nabil Fekir ?

Publié le 24 avril 2020 à 12h00 par H.G.

Auteur d’une bonne première saison au Real Betis, Nabil Fekir serait sur les tablettes de nombreux clubs européens et notamment celles du Real Madrid. Cependant, un départ de l’international français ne devrait pas se produire cet été au regard du prix prohibitif fixé par les Andalous.

Arrivé l’été passé au Real Betis en provenance de l’Olympique Lyonnais, Nabil Fekir s’est rapidement adapté à la Liga en étant auteur d’une belle première saison avec les pensionnaires du stade Benito-Villamarín. Et si les Verdiblancos , entrainés par Rubi, réalisent une saison en-dessous des attentes en ne pointant qu’en douzième position au classement, l’international français de 26 ans est parvenu à se distinguer en inscrivant 7 buts et en délivrant 6 passes décisives après avoir pris part à 22 rencontres de Liga. Affichant un visage très séduisant sur le terrain, Nabil Fekir est devenu un titulaire indiscutable au Real Betis, chose qui a ainsi logiquement attiré le regard de plusieurs grandes écuries. Ainsi, l’ancien Lyonnais aurait tapé dans l’oeil du Real Madrid et de Florentino Perez, tandis l’AC Milan et Arsenal auraient également coché son nom. Cependant, en dépit de ces portes de sorties prestigieuses, il a dernièrement été annoncé que Nabil Fekir avait nullement l’intention de quitter l'Andalousie prochainement, où le Betis n'aurait pas l'intention de lâcher son joueur..

Le prix de Fekir fixé à 60M€, un montant que personne ne pourrait débourser !