Mercato - PSG : Un nouveau plan du Barça pour s’offrir Ndombele ?

24 avril 2020

Alors que le PSG serait dans la course pour tenter de s’offrir le milieu international français de Tottenham, Tanguy Ndombele, le FC Barcelone voudrait tout mettre en oeuvre pour faire venir l’ancien joueur de l’OL.

Le PSG pourrait avoir du fil à retordre dans ce dossier. Leonardo souhaitait recruter le milieu de terrain de Tottenham et international français Tanguy Ndombele pour la saison prochaine. Cependant, le directeur sportif brésilien du PSG devrait composer avec de la concurrence dans ce dossier, puisque le FC Barcelone souhaiterait également faire signer l’ancien milieu de l’OL. Alors que la presse espagnole évoquait notamment un possible échange avec Arthur pour parvenir à un accord avec les Spurs, les Blaugrana pourraient finalement proposer une nouvelle formuler pour rafler la mise.

Umtiti et Semedo pour faire signer Ndombele ?