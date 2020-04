Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec Allan ?

Publié le 26 avril 2020 à 1h15 par La rédaction

Alors que le PSG penserait toujours à Allan, Leonardo pourrait avoir le champ libre, puisqu’un prétendant aurait été repoussé par les dirigeants de Naples.

Leonardo pourrait avoir le champ libre pour Allan. Depuis maintenant quelques années, le milieu de terrain brésilien du Napoli Allan intéresse beaucoup le PSG, qui avait déjà tenté une approche pour le faire signer il y a un an. Le Brésilien intéresse toutefois plusieurs clubs, mais d’après les informations de Calciomercato , Allan aurait un prétendant en moins, le président du Napoli De Laurentiis ayant posé son veto quant à un potentiel échange avec un joueur de l’Inter…

Pas d’échange Vecino-Allan !