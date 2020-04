Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme appel du pied lancé à Willian !

Publié le 26 avril 2020 à 0h15 par J.-G.D.

Invité à s’exprimer sur Willian, dont le contrat avec Chelsea expire en juin et pisté par le PSG, Andrés Sanchez, président des Corinthians, ne cache pas son désir de rapatrier son ancien joueur.

La fin de l’aventure de Willian à Chelsea approche à grands pas. L’international brésilien arrive au terme de son contrat avec les Blues , le joueur faisant état de négociations compliquées concernant un nouveau bail. L’ailier de 31 ans imagine donc un avenir loin de Londres, alors que le PSG serait l’un de ses prétendants sur le marché des transferts selon les informations exclusives du 10 Sport. Leonardo penserait en effet à une éventuelle arrivée de Willian, le tout sans mettre la main à la poche. Mais lors d’une interview à Fox Sports , Andrés Sanchez, président des Corinthians, ouvre la porte à son ancien joueur.

« Les portes sont ouvertes pour Willian. Le club sera intéressé »