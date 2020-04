Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Aubameyang !

Publié le 25 avril 2020 à 23h30 par Th.B.

Contrairement aux informations divulguées outre-Manche, Arsenal n’aurait pas clos le dossier Pierre-Emerick Aubameyang et compterait toujours prolonger son contrat alors que le Real Madrid est sur les rangs.

Comme le 10 Sport vous le révélait le 14 avril dernier, le Real Madrid a coché le nom de Pierre-Emerick Aubameyang dans sa liste de potentielles recrues en marge du mercato estival. Pour la saison prochaine, le club merengue aimerait compter dans ses rangs un attaquant capable de concurrencer Karim Benzema, Luka Jovic et Mariano Diaz n’apportant pas satisfaction. Cependant, on vous dévoilait également le 24 avril que l’Inter est bien placée pour le recrutement du Gabonais alors qu’aucune avancée n’est à noter dans son éventuelle prolongation de contrat avec Arsenal, où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2021.

Arsenal ne lâcherait pas l’affaire pour Aubameyang !

Chelsea serait également dans le coup, voyant en l’attaquant d’Arsenal une piste bien plus abordable que les options Moussa Dembélé et Timo Werner. Néanmoins, contrairement à ce qui était évoqué par le Daily Mail ces derniers jours, Arsenal n’aurait pas pris la décision de tourner la page Aubameyang en le vendant lors de la prochaine session des transferts. En effet, d’après Abdellah Boulma, Arsenal aurait toujours l’intention de trouver un accord avec le clan Aubameyang pour prolonger le contrat de son buteur en lui offrant une alléchante revalorisation salariale. Le journaliste confirme cependant que des cadors suivraient bel et bien l’évolution de la situation. Reste à savoir si un accord sera trouvé alors que le 10 Sport vous révélait en février dernier que les négociations étaient en stand-by entre les différentes parties, sous la demande du joueur en personne…