Mercato - Real Madrid : Cette sortie forte sur l’avenir de Martin Odegaard !

Publié le 26 avril 2020 à 0h00 par J.-G.D.

Coéquipier de Martin Odegaard à la Real Sociedad, Mikel Merino compte voir le Norvégien, prêter par le Real Madrid jusqu’à l’été 2021, rester à Saint-Sébastien.

Arrivé au Real Madrid à l’hiver 2015, à seulement 16 ans, Martin Odegaard enchaîne les aventures loin de la capitale espagnole depuis son transfert. Le jeune milieu de terrain fait le bonheur de la Real Sociedad depuis le dernier mercato estival, dans le cadre d’un prêt de deux saisons. Pourtant, Florentino Pérez penserait à rapatrier l’international norvégien dès le terme de cet exercice 2019-2020. Un dossier étroitement lié à l'avenir de Luka Modric avec les Merengue selon la presse ibérique. Interrogé par AS , Mikel Merino, partenaire d'Odegaard dans le Pays basque, espère ne pas voir son jeune coéquipier revenir à Madrid.

« Nous espérons qu'il restera ici encore un an »