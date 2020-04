Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce proche de Neymar fait une révélation sur le «nouveau Kaka» !

Publié le 25 avril 2020 à 21h00 par B.C. mis à jour le 25 avril 2020 à 21h16

Il y a quelques semaines, AS a révélé l'intérêt du Real Madrid pour Igor Gomes, qui se retrouve déjà comparé à Kaka. Un intérêt confirmé par Wagner Ribeiro, ancien agent de Neymar.

Après Vinicius Junior, Rodrygo ou encore Reinier Jesus, le Real Madrid n'aurait pas l'intention de s'arrêter là avec les jeunes pépites brésiliennes. Selon les informations divulguées par AS le 29 mars dernier, Florentino Pérez observerait avec attention les prestations d'Igor Gomes, milieu de terrain de Sao Paulo qui aurait quelques caractéristiques communes avec Kaka, ce qu'a d'ailleurs confirmé ce dernier. Interrogé par ESPN ce samedi, l'agent Wagner Ribeiro, qui s'est notamment occupé des affaires de Neymar, a reconnu que le Real Madrid avait bel et bien un œil sur Igor Gomes.

Le Real Madrid s'intéresse bien au « nouveau Kaka »