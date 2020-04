Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La porte serait grande ouverte pour le départ d'Aubameyang !

Publié le 24 avril 2020 à 16h30 par H.G.

Alors que Pierre-Emerick Aubameyang est dans le viseur de nombreux clubs européens, Arsenal aurait pris la décision d’écouter les offres qui lui seront formulées pour son attaquant gabonais.

A un an du terme de son contrat à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait être l’une des grandes attractions de la prochaine fenêtre estivale des transferts. L’ancien joueur de l’ASSE et du Borussia Dortmund n’aurait pas l’intention de prolonger son bail chez les Gunners et ne manque pas de prétendants prêts à l’accueillir. Comme le 10 Sport vous l’a révélé le 14 avril, le buteur de 30 ans fait partie des cibles du Real Madrid pour se renforcer offensivement cet été, bien que les Madrilènes n’aient pas encore lancé les grandes manoeuvres pour le recruter. Parallèlement, comme nous vous l’avons également annoncé ce vendredi, Antonio Conte apprécie grandement le profil de Pierre-Emerick Aubameyang et exerce un fort pressing pour le faire venir à l’Inter. Une perspective qui séduit le Gabonais, lui qui échange même déjà avec certains joueurs des Nerazzurri , en dépit du fait que la question de ses conséquents émoluments reste à régler. Et pendant ce temps, Arsenal pourrait bien avoir abandonné l’idée de voir son attaquant rester la saison prochaine dans son effectif à en croire les dernières révélations de la presse britannique.

La porte serait ouverte pour Aubameyang !