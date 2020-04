Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un prétendant se positionnerait pour cette pépite du Barça !

Publié le 25 avril 2020 à 17h30 par La rédaction

Joueur du FC Barcelone et actuellement prêté à Schalke 04, Juan Miranda est en perte de vitesse. Les dirigeants du Barça souhaiteraient qu’il gagne en temps de jeu et un nouveau départ se profilerait.

Formé au FC Barcelone, Juan Miranda est actuellement prêté à Schalke 04 jusqu’en juin 2021. Mais le jeune latéral gauche espagnol n’a pas un temps de jeu suffisant et les dirigeants du Barça souhaiteraient qu’il en gagne beaucoup plus l’année prochaine. Promis à un grand avenir notamment après avoir remporté l’Euro 2017 et l’Euro 2019 avec les jeunes de la sélection de la Roja , Miranda pourrait toutefois ne jamais retourner au FC Barcelone...

Miranda vers la Sampdoria ?