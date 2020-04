Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani aurait les idées claires pour son avenir

Publié le 24 avril 2020 à 23h15 par Th.B.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin prochain, Edinson Cavani n’aurait nullement l’intention de rejoindre Newcastle United alors que les Magpies penseraient à lui. L’Uruguayen repousserait diverses avances. Explications.

Où Edinson Cavani jouera-t-il la saison prochaine ? La seule certitude à ce jour, à moins d’un énorme rebondissement à cause du Coronavirus et du manque de marge de manoeuvre financière pour le prochain mercato, l’Uruguayen ne devrait pas arborer la tunique parisienne. En effet, son contrat avec le PSG expirera à la fin de la saison et la priorité du club de la capitale n’est pas de le conserver. Alors que Newcastle serait sur le point d’être racheté par de riches investisseurs saoudiens, un accord total étant attendu dans les prochaines semaines, une rumeur Cavani a émergé pour qu’il évolue chez les Magpies la saison prochaine. Cependant, cette éventualité serait peu probable.

Cavani n’aurait nullement l’intention de signer à Newcastle