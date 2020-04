Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre en préparation pour l'avenir de Cavani ?

Publié le 23 avril 2020 à 19h15 par B.C.

Alors qu'il sera bientôt en fin de contrat, le départ d'Edinson Cavani semblait acté il y encore quelques semaines. Cependant, la crise du coronavirus pourrait changer les plans de Leonardo concernant le meilleur buteur de l'histoire du PSG...

Le contrat d'Edinson Cavani avec le PSG arrivera bientôt à son terme, et les pistes se multiplient pour l'international uruguayen. Tout proche d'un départ vers l'Atlético de Madrid cet hiver, Cavani serait toujours dans le viseur de Diego Simeone, mais pas uniquement puisque Newcastle, le Napoli, l'AC Milan ou encore l'Inter suivraient de près sa situation. Et il n'y a pas qu'en Europe que le Matador a la cote puisque plusieurs écuries sud-américaines rêveraient de l'enrôler. Cependant, l'épidémie de coronavirus bouleverse les plans de l'Uruguayen, qui doit désormais prendre son mal en patience avant d'en savoir plus sur son avenir, d'autant qu'une offre inattendue pourrait arriver...

Une prolongation de Cavani au PSG resterait envisageable