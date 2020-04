Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Raiola pourrait totalement chambouler le dossier Van de Beek !

Publié le 24 avril 2020 à 23h00 par A.D.

La Juventus serait prête à concurrence le Real Madrid pour Donny Van de Beek. Pour devancer le club merengue, La Vieille Dame aurait un soutien de poids : Mino Raiola.

Mino Raiola pourrait envoyer Donny Van de Beek vers la Juventus. Etincelant la saison dernière avec l'Ajax, l'international néerlandais aurait séduit plusieurs écuries européennes, et en particulier le Real Madrid. Alors que Donny Van de Beek n'a pas quitté Les Lanciers l'été dernier, le club emmené par Zinedine Zidane aurait récemment trouvé un accord total pour un transfert à hauteur de 55M€. Une opération qui serait totalement remise en question par le coronavirus et la crise provoquée par la pandémie.

Van de Beek envoyé à la Juve par Mino Raiola ?