Mercato - Real Madrid : L’agent de Van de Beek met les choses au point pour son avenir !

Publié le 14 avril 2020 à 14h00 par T.M.

Si cela semblait être acté entre le Real Madrid et Donny van de Beek, l’agent du joueur de l’Ajax Amsterdam a tenu à faire le point.

Après avoir perdu Frenkie De Jong et Matthijs de Ligt l’été dernier, l’Ajax Amsterdam pourrait bien assister à un nouvel exode de ses talents à l’instar d’André Onana ou Donny van de Beek. Pour le milieu de terrain néerlandais, il pourrait enfin être l’heure de rejoindre un plus grand club européen et pourquoi pas le Real Madrid. Depuis l’été dernier, il est question d’un transfert vers les Merengue. Dernièrement, un accord était même évoqué entre toutes les parties pour une opération à 55M€. Mais c’était avant la crise du coronavirus et comme l’a assuré l’agent de Van de Beek, actuellement tout est possible.

« Nous verrons ce qui se passera dans les prochaines semaines »