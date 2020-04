Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande décision prise par le Real Madrid pour Kylian Mbappé ?

Publié le 14 avril 2020 à 11h15 par La rédaction

Le Real Madrid ne lâcherait pas Kylian Mbappé. Alors que ce transfert pourrait être acté en 2021, un plan très précis aurait été mis sur pied pour récupérer le prodige du PSG.

Kylian Mbappé, qui verra son contrat prendre fin en 2022, pourrait quitter le PSG avant cette date. Effectivement, Zinédine Zidane compterait bien passer à l’action dans un an pour s’attacher les services de la pépite de Bondy pour un moindre coût. Mais la crise financière causée par le coronavirus a complètement vidé les coffres du Real Madrid. Zinedine Zidane serait alors prêt à faire des sacrifices lors du prochain mercato estival pour voir Mbappé rejoindre son effectif à l'avenir...

Un mercato 2020 peu emballant ?