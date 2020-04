Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un accord en vue pour Camavinga ?

Publié le 14 avril 2020 à 12h30 par La rédaction

Le Real Madrid pourrait trouver un accord avec Rennes en proposant une arrivée d’Eduardo Camavinga dans un an.

Une solution semble se profiler dans le dossier Camavinga. Alors que Liverpool et le FC Barcelone sont notamment sur les rangs pour la jeune pépite du Stade Rennais, c’est bien le Real Madrid qui aurait l’avantage dans ce dossier. Zinedine Zidane veut absolument Eduardo Camavinga à Madrid, et pour cela il est prêt à investir de grosses sommes pour l’attirer. Et si un transfert d’un montant de 50 millions d’euros est évoqué, c’est pour la date que cela pose problème…

Camavinga arrivera dans un an ?

Ainsi, le Real Madrid pourrait tenter de faire signer le jeune Rennais de 17 ans dans un an. En effet, le Real Madrid souhaiterait faire venir à tout prix Camavinga, seulement la direction rennaise souhaiterait le conserver encore une saison de plus. Bien classés en championnat, les Rennais peuvent toujours espérer accrocher une qualification en Ligue des Champions ou en Ligue Europa. Le départ de Camavinga pourrait alors rendre le club plus fragile dans l'entrejeu. Ainsi, un départ cet été avec un prêt d’un an au Stade Rennais serait évoqué, afin que le joueur puisse appartenir au Real Madrid mais également pouvoir prendre encore de l’expérience du côté de la Ligue 1. La possibilité d’un transfert à l’été 2021 serait également évoquée, afin de permettre à Rennes de garder Camavinga encore un an de plus, et ainsi permettre au Real Madrid d’avoir encore un an de plus pour libérer de la place dans son milieu de terrain…