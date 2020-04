Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un rôle décisif d’Antoine Griezmann dans ce dossier XXL ?

Publié le 14 avril 2020 à 10h00 par T.M.

L’avenir d’Antoine Griezmann semble s’assombrir un peu plus au FC Barcelone. Et le Français pourrait bien se retrouver au cœur du dossier Lautaro Martinez cet été. Explications.

Antoine Griezmann n’a pas laissé passer le train une seconde fois et a ainsi rejoint le FC Barcelone l’été dernier. Toutefois, tout ne s’est pas passé comme prévu pour le Français en Catalogne. Alors que tout le monde salivait de son association avec Lionel Messi, il existerait finalement certaines tensions entre les deux stars. De même, l’adaptation de Griezmann a été très compliquée, que ce soit sur et en dehors des terrains. De quoi faire dire à certains que l’ancien de l’Atlético de Madrid pourrait partir durant le mercato estival, un an seulement après son arrivée. Et un scénario XXL prendrait forme en coulisse…

L’Inter Milan réclame Griezmann !