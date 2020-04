Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une première décision prise pour l'avenir de Sergio Ramos !

Publié le 14 avril 2020 à 9h00 par B.C.

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Sergio Ramos n'aurait pas encore été approché par le Real Madrid pour une prolongation. De quoi rendre son avenir incertain au club.

Si Florentino Pérez et Zinedine Zidane ont déjà en tête le prochain mercato estival, avec en ligne de mire Kylian Mbappé, les deux hommes forts du Real Madrid devront également régler prochainement le problème épineux de la prolongation de Sergio Ramos. L'international espagnol verra son bail prendre fin en juin 2021 et voudrait prolonger pour plusieurs années chez les Merengue , ce qui n'entrerait pas dans les plans de Florentino Pérez. Et en attendant, ce dossier n'avancerait absolument pas.

Le Real Madrid veut attendre pour Sergio Ramos